Cacao: il faut rester prudent car il n'est pas clair combien de temps sera observé l’excédent prévu

Cacao: il faut rester prudent car il n'est pas clair combien de temps sera observé l'excédent prévu

"C'est là toute la question à laquelle il faudra répondre. Est ce que cela va se répéter dans les années et dans les mois à venir", avance Urcil-Papito Kenfack... 14.03.2025, Sputnik Afrique

Il commente pour Sputnik Afrique les prévisions de l'Organisation internationale du cacao qui s'attend à un excédent à la fin de cette saison après une période de pénurie majeure.La hausse des prix du cacao "a incité les producteurs et les pays à investir un peu plus dans les bonnes pratiques agricoles", explique-t-il. De plus, certaines plantations abandonnées ont été réhabilitées sur fond de cette tendance. Dans le même temps, une augmentation de la production dans les pays d'Amérique du Sud a été enregistrée, portée notamment par l'Équateur, note le spécialiste.Selon lui, l'excédent qui pourrait conduire à une baisse du prix du cacao sera une "bonne nouvelle" pour les consommateurs.Cependant, sur fond de tendance soutenue à la baisse des prix des fèves, les chocolatiers pourraient également diminuer les prix du chocolat ou revoir la composition de leurs produits, analyse l’agroéconomiste.

