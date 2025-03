https://fr.sputniknews.africa/20250313/remis-a-la-cpi-pour-repression-lex-president-philippin-rodrigo-duterte-assume-ses-responsabilites-1071068351.html

Remis à la CPI pour répression, l'ex-Président philippin Rodrigo Duterte assume ses responsabilités

Remis à la CPI pour répression, l'ex-Président philippin Rodrigo Duterte assume ses responsabilités

Sputnik Afrique

Il a été mis en détention mercredi à son arrivée à Rotterdam, aux Pays-Bas, a annoncé la Cour pénale internationale. La juridiction avait émis contre lui un... 13.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-13T14:47+0100

2025-03-13T14:47+0100

2025-03-13T14:47+0100

cour pénale internationale (cpi)

rodrigo duterte

philippines

justice

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/0d/1071067672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_939797d2dfb05ad03c5749d09c4a8d31.jpg

La première comparution de M. Duterte, 79 ans, doit avoir lieu dans les prochains jours.Selon la CPI, il existe des "motifs raisonnables" de croire que l'ex-Président a commis un crime contre l'humanité en tant que "coauteur indirect" au cours d'une campagne antidrogue brutale qui a fait des milliers de morts parmi ses concitoyens.Les crimes dont il est accusé auraient été commis entre novembre 2011 et mars 2019.La compétence de la CPI n’est pas reconnue par les pays qui abritent plus de la moitié de la population mondiale. Parmi eux: la Russie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, le Kazakhstan, la Chine, l’Arabie saoudite, les États-Unis et la Turquie.Moscou estime également que la Cour "n’a pas été à la hauteur des attentes placées en elle et n’est pas devenue un organe véritablement indépendant de justice internationale". En outre, la CPI ne fait pas partie de l'Onu.

philippines

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

cour pénale internationale (cpi), rodrigo duterte, philippines, justice