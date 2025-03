https://fr.sputniknews.africa/20250313/les-chefs-detat-de-la-sadc-ont-decide-de-mettre-fin-au-mandat-de-leur-mission-en-rdc-1071066311.html

Les chefs d'État de la SADC ont décidé de mettre fin au mandat de leur mission en RDC

Les chefs d'État de la SADC ont décidé de mettre fin au mandat de leur mission en RDC

13.03.2025

La décision en ce sens a été prise au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC, ou CDAA).L'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi retireront ainsi leurs troupes de l'est du Congo.La mission a été déployée en décembre 2023 pour soutenir l'armée congolaise dans la lutte contre les groupes rebelles. La décision d'y mettre fin est due aux pertes subies en 2025.

