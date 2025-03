https://fr.sputniknews.africa/20250313/la-russie-a-plus-que-double-ses-exportations-de-ble-vers-certains-pays-dafrique-1071058599.html

La Russie a plus que doublé ses exportations de blé vers certains pays d'Afrique

La Russie a plus que doublé ses exportations de blé vers certains pays d'Afrique

Sputnik Afrique

Ainsi, 124.000 tonnes de blé ont été livrées au Maroc, soit 2,3 fois plus que pour la même période en 2024 (54.300 tonnes). 13.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-13T08:17+0100

2025-03-13T08:17+0100

2025-03-13T08:17+0100

blé

céréales

russie

afrique

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060329530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea355aaa4a119325b6654d7fbfce2b99.jpg

Les expéditions vers le Nigeria se sont multipliées par 2,7, passant de 48.900 tonnes à 131.400 tonnes.Celles vers le Cameroun se sont multipliées par 2,2, de 23.200 à 50.000 tonnes.Cette hausse a eu lieu entre le début de l'année et le 9 mars, rapporte le Service russe pour le contrôle vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor).Les céréales constituent la base des exportations agricoles russes vers l'Afrique. En 2024, ils représentaient 87% de la valeur des livraisons.Au total, l’année dernière, la Russie a exporté des produits agricoles vers l’Afrique pour un montant de plus de 7 milliards de dollars, soit une hausse de 19% par rapport à 2023. Les livraisons ont été effectuées dans 45 pays du continent.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

blé, céréales, russie, afrique, exportations