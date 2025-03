https://fr.sputniknews.africa/20250313/la-russie-a-besoin-dune-securite-et-lukraine-fait-partie-de-ce-schema-1071069012.html

"La Russie a besoin d'une sécurité et l'Ukraine fait partie de ce schéma"

"La Russie a besoin d'une sécurité et l'Ukraine fait partie de ce schéma"

Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a accordé une interview à des blogueurs américains dans laquelle il est notamment revenu sur la question de désarmement nucléaire.

"Il est évident que des soldats de la paix, entre guillemets, de l'OTAN en Ukraine, c'est l'OTAN en Ukraine, c'est l'Ukraine dans l'OTAN, de toute façon, ça c'est inadmissible pour la Russie. Aussi parce que la Russie a deux poumons par lesquels elle a été souvent attaquée, c'est la Biélorussie et l'Ukraine. Donc ça c'est évident que les Russes, et ils ont raison, ne lâcheront jamais sur ce sujet-là", a déclaré le reporter de guerre Laurent Brayard au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast A