https://fr.sputniknews.africa/20250313/alors-que-paris-senrichit-en-passant-par-des-multinationales-les-etats-africains-sappauvrissent-1071069948.html

Alors que Paris "s'enrichit en passant par des multinationales, les États africains s'appauvrissent"

Alors que Paris "s'enrichit en passant par des multinationales, les États africains s'appauvrissent"

Sputnik Afrique

C'est le constat de David Melvin Eboutou, chercheur en histoire des relations internationales qui a commenté pour Sputnik Afrique l'implication de l’entreprise... 13.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-13T16:32+0100

2025-03-13T16:32+0100

2025-03-13T16:32+0100

opinion

france

afrique

multinationales

développement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0e/1045348892_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7c9ed29521b4425d581d232b79fbd573.jpg

Il dénonce les "méandres de la Françafrique" qui ont contribué à "maintenir les États africains dans la situation de sous-développement". Selon lui, ce "système unique" profite à la France et à "quelques acteurs" locaux qui "sécurisent leur pouvoir" grâce au soutien de Paris. Et ce, aux dépens des populations qui vivent "dans des misères les plus abjectes".

france

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, france, afrique, multinationales, développement