La diversification apportée par la ZLECAF sera bénéfique au secteur agroalimentaire de l'Afrique

Cet avis a été donné à Sputnik Afrique par El-Hadji Amadou Boro Djafalou, membre de la délégation béninoise à la Conférence des ministres africains des... 12.03.2025

Avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), les industries pourront utiliser les matières premières locales et écouler leur production sur le marché intra-africain, explique-t-il. En plus de booster l'autonomie du continent vis-à-vis des ressources extérieures, cela va "avantager le consommateur africain" grâce à la baisse des prix, poursuit l'expert. Cela va surtout bénéficier aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires qui pourront alors "sortir de l'informel", selon lui.

