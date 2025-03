https://fr.sputniknews.africa/20250310/le-niger-et-le-ghana-veulent-combattre-le-terrorisme-au-sahel-1071013222.html

Le Niger et le Ghana veulent "combattre le terrorisme" au Sahel

Le Niger et le Ghana veulent "combattre le terrorisme" au Sahel

John Dramani Mahama a effectué une visite de quelques heures dimanche à Niamey et s'est entretenu au palais présidentiel avec le général Abdourahamane Tiani. 10.03.2025, Sputnik Afrique

"Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays", selon un communiqué commun lu à Télé Sahel.Bien que le Président ghanéen John Dramani Mahama reprenne sa tournée diplomatique au Mali, au Niger et au Burkina Faso pour faire le pont entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES, le texte ne mentionne pas la rupture entre les deux groupes de pays ni un éventuel dialogue pour un retour au sein de la communauté.

