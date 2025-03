"Instrumentaliser une peur qui n'existe pas pour maintenir son pouvoir"

"Et c'est un conflit local, territorial, qui n'engage en rien ni la Russie et l'Otan, ni la Russie et la France. Ça c'est un fait historique. Et donc, Emmanuel Macron le sait. Obligatoirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a volontairement menti aux Français pour instrumentaliser une peur qui n'existe pas et pour maintenir son pouvoir et je dirais remonter sa popularité, c'est tout."