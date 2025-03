https://fr.sputniknews.africa/20250310/abdourahamane-tiani-recoit-le-rapport-final-des-assises-nationales-1071025969.html

Abdourahamane Tiani reçoit le rapport final des assises nationales

Abdourahamane Tiani reçoit le rapport final des assises nationales

Sputnik Afrique

La cérémonie de remise du Rapport final des travaux sur les assises nationales au chef de l'État nigérien s'est tenue à Niamey en présence de haut responsables... 10.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-10T21:19+0100

2025-03-10T21:19+0100

2025-03-10T21:20+0100

abdourahamane tiani

niger

conseil national pour la sauvegarde de la patrie (cnsp) au niger

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/0b/1068650957_0:24:953:560_1920x0_80_0_0_d920d8ee2fe56bb085c3e3bc859e78be.jpg

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, Abdourahamane Tiani a reçu ce lundi 10 mars le rapport final sur les travaux des Assises nationales, lors d'une cérémonie organisée au Palais présidentiel de Niamey, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place.Mamoudou Harouna Djingarey, chef de canton de Sinder et président de la Commission des assises nationales, a remis ce document en présence du Premier Ministre, des anciens Présidents, des membres du gouvernement, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des représentants des organisations internationales.Le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mahamane Toumba, a salué le sens élevé de responsabilité des participants aux assises. Pour sa part, le président du CNSP a remercié les participants pour la qualité du travail accompli.Le rapport, qui pourrait redéfinir l’avenir du Niger, contient des recommandations et des résolutions clés formulées après des travaux des Assises du 15 au 20 février.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

abdourahamane tiani, niger, conseil national pour la sauvegarde de la patrie (cnsp) au niger, afrique subsaharienne