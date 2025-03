https://fr.sputniknews.africa/20250308/sport-feminin-en-afrique-beaucoup-de-choses-devraient-etre-faites-selon-un-journaliste-sportif-1070977753.html

Sport féminin en Afrique: "beaucoup de choses devraient être faites", selon un journaliste sportif

Sport féminin en Afrique: "beaucoup de choses devraient être faites", selon un journaliste sportif

Sputnik Afrique

Si le football féminin prend aujourd'hui plus la lumière sur le continent africain, les femmes restent les parents pauvres du sport dans certaines autres... 08.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-08T09:40+0100

2025-03-08T09:40+0100

2025-03-08T09:40+0100

international

opinion

football

coupe d'afrique des nations can

sport

femmes

droits des femmes

journée internationale des femmes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0a/1067800403_228:0:3656:1928_1920x0_80_0_0_7e280a3a341fbc993c248adc89ae90be.jpg

Le football féminin a pris de l'ampleur en Afrique ces dernières années, de plus en plus d'équipes participant aux compétitions internationales, a déclaré à Sputnik Afrique le journaliste sportif camerounais Willy Kak, qui se félicite que la prochaine CAN se déroule au Maroc.Selon lui, les pointures africaines en matière de foot féminin sont aujourd'hui:Malgré ses progrès, certains pays ont tendance à privilégier le foot au détriment d'autres sports féminins, déplore cependant le journaliste.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, opinion, football, coupe d'afrique des nations can, sport, femmes, droits des femmes, journée internationale des femmes