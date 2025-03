https://fr.sputniknews.africa/20250308/le-monde-a-besoin-de-plus-de-brics-et-de-moins-de-lotan-selon-un-cofondateur-de-pink-floyd-1070988380.html

Le monde a besoin de plus de BRICS et de moins de l'OTAN, selon un cofondateur de Pink Floyd

Le monde a besoin de plus de BRICS et de moins de l'OTAN, selon un cofondateur de Pink Floyd

Le monde devient multipolaire et cette dynamique pourrait potentiellement influer sur la perception de la Russie, affrime auprès de RIA Novosti Roger Waters... 08.03.2025, Sputnik Afrique

L'"empire" américain n'est plus le leader d'un "monde unipolaire" et cela pourrait potentiellement changer la perception de la Russie, estime Roger Waters interrogé par RIA Novosti."Il existe d'autres groupes très puissants: les BRICS, la Chine, évidemment l'Inde... les peuples du monde obtiennent un peu plus de pouvoir", a souligné l'activiste politique. Par ailleurs, Waters a noté qu'il y a un "rayon d'espoir" pour que le conflit ukrainien prenne fin, étant donné les dernières négociations entre la Russie et les États-Unis.

