Pénurie de sang dans l'est de la RDC

Pénurie de sang dans l'est de la RDC

07.03.2025

Les hôpitaux du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont confrontés à cette crise sanitaire alarmante, suite à l'afflux massif de blessés causé par les violences.Pour y remédier, le gouvernement congolais a lancé, début février une campagne de collecte de sang.Une première cargaison, après avoir surmonté de nombreux défis logistiques, est à peine arrivée à Goma et Bukavu, rapportent les médias.Hélas, ce lot est loin de pouvoir combler le manque, et les efforts de collecte et de distribution doivent continuer.

