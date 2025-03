https://fr.sputniknews.africa/20250306/lacces-a-lelectricite-en-afrique-est-une-condition-prealable-a-la-transition-energetique-1070957104.html

L'accès à l'électricité en Afrique est une condition préalable à la transition énergétique

L'accès à l'électricité en Afrique est une condition préalable à la transition énergétique

Sputnik Afrique

C'est ce qu'indiquent les participants à la conférence africaine sur l’énergie qui se tient au Cap. 06.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-06T15:09+0100

2025-03-06T15:09+0100

2025-03-06T15:09+0100

afrique

électricité

énergie

investissements

le cap

union africaine (ua)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/06/1070956935_0:15:967:559_1920x0_80_0_0_cfd1120b1d618af32137de2a7c1b5313.jpg

Ils soulignent que les gouvernements africains doivent garantir cet accès tout en respectant les normes environnementales et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Alors que 43% de la population africaine vit sans électricité, la sécurité énergétique et la création d’un accès fiable et abordable font partie des priorités. Certains experts prévoient que les volumes d'échanges d'électricité vont tripler d'ici 2040, alors que la population du continent atteindra deux milliards. Le secteur de l’énergie aura donc besoin de 42 milliards de dollars d’investissements. Les conférenciers soutiennent la création d'un marché unique de l'électricité en Afrique proposé par l'Agenda 2063 de l'UA. Ils insistent cependant sur des transitions énergétiques adaptées aux réalités de chaque pays.

afrique

le cap

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, électricité, énergie, investissements, le cap, union africaine (ua)