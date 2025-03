https://fr.sputniknews.africa/20250303/la-russie-a-lance-un-satellite-militaire---video-1070908749.html

La Russie a lancé un satellite militaire - vidéo

La fusée Soyouz-2.1v a décollé ce 3 mars depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans le nord du pays, précise la Défense russe. L'appareil a été lancé par les... 03.03.2025, Sputnik Afrique

À l'heure prévue, le satellite a été mis en orbite et rendu opérationnel. Une connexion de télémétrie stable a été établie et maintenue avec le vaisseau spatial, et ses systèmes fonctionnent normalement, a souligné l'instance.

