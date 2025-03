https://fr.sputniknews.africa/20250303/la-guinee-a-lance-la-production-de-ses-propres-automobiles-1070921246.html

La Guinée a lancé la production de ses propres automobiles

Les premières voitures "Made in Guinea" ont été présentées le 28 février par la société New Guinea Development (NGD). 03.03.2025, Sputnik Afrique

Trois modèles ont été dévoilés: Ils ont tous été spécialement adaptés aux besoins du marché locale, précise l'entreprise. Elle compte produire 1.300 véhicules cette année, dont des camions, des véhicules électriques et des motos. Certains seront dotés de systèmes d'énergie solaire, réduisant leur empreinte carbone, a indiqué le producteur. L'entreprise prévoit également d'investir dans une usine de batteries et de panneaux solaires afin de soutenir sa production et d'approvisionner le pays en énergie propre.

