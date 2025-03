https://fr.sputniknews.africa/20250303/-un-producteur-bielorusse-de-machines-agricoles-va-cooperer-avec-lafrique-de-louest-1070914227.html

Un producteur biélorusse de machines agricoles élargit sa coopération avec l’Afrique de l’Ouest

Un producteur biélorusse de machines agricoles élargit sa coopération avec l'Afrique de l'Ouest

Le Tchad et le Ghana sont les pays visités par un représentant du holding Bobruiskagromach, bien connu dans plus de 50 pays. 03.03.2025, Sputnik Afrique

Il y a négocié avec les ministres de l’Agriculture et les dirigeants d’entreprises agricoles, indique la société sur son site officiel. Les axes des relations bilatérales et les conditions de livraison de la production biélorusse dans ces pays sont désormais fixés, est-il noté. Les projets devraient être mis en œuvre dans la seconde moitié de l’année 2025 et au cours de l'année 2026, précise l'entreprise.

