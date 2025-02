https://fr.sputniknews.africa/20250228/avec-15-milliard-de-dollars-pour-32-proces-quelle-efficacite-pour-la-cour-penale-internationale-1070862429.html

Avec 1,5 milliard de dollars pour 32 procès, quelle efficacité pour la Cour pénale internationale?

Dotée d'un budget conséquent, la Cour pénale internationale affiche des résultats mitigés et s'est vu critiquée pour des décisions jugées politisées, ces... 28.02.2025, Sputnik Afrique

Fondée en 2002 pour poursuivre les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité, la Cour est critiquée pour son gaspillage d’argent, son inefficacité et sa justice sélective.Qui finance la CPI?Malgré son budget conséquent, le bilan de la CPI est mitigé:La compétence de la Cour est en outre limitée aux 125 États qui ont signé le Statut de Rome et n’a pas de pouvoir d’exécution. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël et la Hongrie, ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes sur les tentatives de la CPI d’étendre sa compétence aux non-membres, sur son parti pris politique et son impact sur la souveraineté nationale.La ​​Cour est souvent considérée comme un outil mondialiste d’intimidation politique de certains gouvernements, plutôt que comme un arbitre impartial du droit international.

