Croissance africaine en 2025: "un mouvement collectif", selon un responsable malien

Alors que la Banque africaine de développement prévoit une croissance supérieure à 5% dans prés de la moitié des pays africains, le continent peut compter sur... 27.02.2025, Sputnik Afrique

12 des 20 économies à la croissance la plus rapide seront africaines en 2025, selon un rapport de la Banque africaine de développement. Une dynamique qui s'explique notamment par des facteurs démographiques, a expliqué à Sputnik Afrique Agali Welé, vice-président du Bloc pour le Redressement et le Développement du MaliSelon lui, les secteurs les plus prometteurs sont :Selon la Banque africaine de développement, le Niger devrait connaître la croissance la plus rapide du continent. Les opportunités de coopération sont nombreuses au sein de l'Alliance des États du Sahel, souligne Agali Welé.

