L'Éthiopie participe à la première réunion des sherpas et sous-sherpas des BRICS pour 2025

L'Éthiopie participe à la première réunion des sherpas et sous-sherpas des BRICS pour 2025

La rencontre a débuté mardi à Brasilia, le Brésil assurant la présidence tournante du groupe. 26.02.2025

La délégation est dirigée par Mamo Esmelealem Mihretu, gouverneur de la Banque nationale éthiopienne. Elle comprend aussi le sous-sherpa, le ministre d'État aux Affaires étrangères, l’ambassadeur Mesganu Arga.Lors de la réunion, Mamo Mihretu a réitéré le soutien de longue date de l'Éthiopie au multilatéralisme et à la sécurité collective centré sur le système des Nations unies.Un système mondial réformé est nécessaire pour pouvoir générer et mettre en œuvre des solutions aux défis mondiaux multiples et complexes, a-t-il déclaré, cité par l'Ethiopian News Agency (ENA).Il a en outre souligné la nécessité d'élargir la coopération économique au sein des BRICS.L'adhésion de l'Éthiopie à la Nouvelle banque de développement est l'une des principales priorités du pays à l'horizon 2025, a insisté le sherpa.

