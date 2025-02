https://fr.sputniknews.africa/20250225/un-geant-russe-des-engrais-a-augmente-de-33-ses-exportations-vers-lafrique-en-2024-1070822962.html

Un géant russe des engrais a augmenté de 33% ses exportations vers l'Afrique en 2024

Un géant russe des engrais a augmenté de 33% ses exportations vers l'Afrique en 2024

Sputnik Afrique

Le groupe Phosagro, spécialisé en fertilisants à base de phosphate, a livré au continent africain 730.000 tonnes de ses produits, contre 548.000 tonnes l'année

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056801443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcab5ff9ac7947a4fcb42930e0890ef2.jpg

Les plus grosses hausses ont été enregistrées pour: L'Éthiopie a acheté un grand lot d'engrais pour la première fois en huit ans. En outre, Phosagro prend part au projet mondial de protection des sols qui vise à renforcer le réseau de laboratoires de sols. Un accord pour financer la troisième phase de cette initiative a été signé avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) il y a un an.

