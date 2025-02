“Si la Russie n'était pas là, on n'allait pas parler d'indépendance pour certains pays africains”

https://fr.sputniknews.africa/20250225/si-la-russie-netait-pas-la-on-nallait-pas-parler-dindependance-pour-certains-pays-africains-1070814962.html

La France va céder sa seule base en Côte d'Ivoire, ce pays ouest-africain perçu comme l’épicentre de la Françafrique. Sur les ondes de Sputnik Afrique, Tapé... 25.02.2025, Sputnik Afrique

“Si la Russie n'était pas là, peut-être, on n'allait pas parler d'indépendance pour certains pays africains” Sputnik Afrique La France va céder sa seule base en Côte d'Ivoire, ce pays ouest-africain perçu comme l’épicentre de la Françafrique. Sur les ondes de Sputnik Afrique, Tapé Groubera, écrivain et auteur ivoirien, et Tekpo Bohui Abraham, homme d'affaires, ont partagé leurs réflexions sur le récent retrait annoncé de la base militaire française en Côte d'Ivoire.

“Cet accord donne à la France le pouvoir d'intervenir militairement en Côte d'Ivoire, y compris d'exploiter ses ressources et son sous-sol”, a commenté l'expert ivoirien Tapé Groubera pour Sputnik Afrique. M. Groubera a rappelé les accords de défense signés en 1961 ainsi que l'établissement de la base militaire en 1978. L’écrivain considère que le retrait de cette base n'est qu'un geste symbolique qui ne modifie en rien la véritable nature des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Selon l’écrivain, ce qui importe, ce ne sont pas les infrastructures militaires, mais les accords coloniaux qui continuent de régir les relations entre les deux pays.“Vous ne pouvez pas demander à une femme violée d'aimer son violeur, donc ce n'est pas une question de sentiments. Nous disons que ce sont des violeurs. C'est aussi simple que ça (...) On a tué en 2004, plus précisément, jusqu'au 9 novembre 2004, 67 ivoiriens qui ont été tués par l'armée française. Ça, c'est officiellement ce qui s'est passé à l'Hôtel Ivoir. Donc, les Ivoiriens en avaient marre de cette présence militaire qui, comme je l'ai dit, est installée non seulement contre la volonté des Ivoiriens, mais est installée pour servir les intérêts de la France”, rappelle l’écrivain.Pour sa part, Tekpo Bohui Abraham, estime que même avec le retrait de la base, la France ne disparaîtrait pas totalement de la Côte d'Ivoire. L’homme d’affaires ivoirien a exprimé des craintes quant à une dilution furtive de l'influence française dans la société ivoirienne, où les militaires pourraient se fondre discrètement dans la population. Pour lui, la présence militaire française est devenue superflue, car la Côte d'Ivoire ne fait face à aucune menace qui nécessiterait une telle présence.Abraham a par ailleurs mis en lumière l’évolution du paysage géopolitique mondial, soulignant que la Russie et la Chine émergent comme des puissances dominantes. Selon lui, l'Afrique commence à saisir ce changement et à comprendre qu’elle n'a pas besoin de rester sous l'influence occidentale. Il a affirmé que les ressources dont dispose l'Afrique, comme les diamants et l'or, sont également présentes en Russie, soulignant ainsi une vision d'une coopération mutuellement bénéfique plutôt qu'une exploitation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

