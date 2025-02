https://fr.sputniknews.africa/20250221/retrait-francais-de-la-base-ivoirienne-port-bouet-cest-du-pipeau---1070754784.html

Retrait français de la base ivoirienne Port-Bouët, "c'est du pipeau"

Retrait français de la base ivoirienne Port-Bouët, "c'est du pipeau"

Sputnik Afrique

L'armée française ne quittera jamais la Côte d'Ivoire "tant que les accords stratégiques de coopération économique de 1961 resteront en vigueur", avance auprès... 21.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-21T09:21+0100

2025-02-21T09:21+0100

2025-02-21T09:21+0100

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

france

base militaire

retrait

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/1e/1057455260_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1886f7567bc7f13c39cf873262763456.jpg

Sylvain Takoué revient sur la rétrocession par la France de sa base militaire de Port-Bouët à la Côte d'Ivoire le 20 février. Si les accords "injustes" de 1961 "ne sont ni dénoncés ni abrogés, légalement ou légitimement, la Côte d'Ivoire restera cette chose, un bien de la France, que la Côte d’Ivoire a toujours été, c’est-à-dire rien qu'un territoire et ses richesses attribués abusivement à une ancienne puissance colonisatrice, à 6.000 km de chez elle", selon lui.L'expert met en avant l'AES, qui "servira d'exemple", car aujourd'hui l'alliance "s'organise en une armée commune, super-équipée." L'Afrique d’aujourd’hui n'est plus la même qu’hier, et il faudra désormais avancer avec elle sur un pied d'égalité", note-t-il.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, côte d'ivoire, france, base militaire, retrait, opinion