Des inondations mortelles frappent l’Afrique du Sud et le Botswana

Des inondations mortelles frappent l’Afrique du Sud et le Botswana

Provoquées par des pluies diluviennes, les crues ont fait au moins neuf morts dans la province sud-africaine de KwaZulu-Natal, selon la Compagnie sud-africaine... 23.02.2025

La plupart des victimes se trouvaient dans des maisons qui se sont effondrées à la suite de glissements de terrain. D'autres ont été emportées en tentant de traverser des rivières qui avaient débordé, précise-t-elle. La plus grande ville de la région, Durban, et ses environs ont subi d'importants dégâts. Le temps pluvieux se maintiendra pendant plusieurs jours encore, selon le service météo. Au Botswana, sept personnes, dont trois enfants, ont perdu la vie, a indiqué le Président du pays. Plus de 1.700 personnes ont été évacuées; la catastrophe naturelle a touché près de 3.000 habitants, a ajouté Duma Boko.

