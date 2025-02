https://fr.sputniknews.africa/20250221/region-de-koursk-le-fsb-demontre-les-similitudes-entre-atrocites-nazies-et-ukrainiennes-1070766904.html

Région de Koursk: le FSB démontre les similitudes entre atrocités nazies et ukrainiennes

Région de Koursk: le FSB démontre les similitudes entre atrocités nazies et ukrainiennes

Sputnik Afrique

Le FSB a publié des archives qui décrivent les actes commis par les soldats nazis qui occupaient la région soviétique de Koursk lors de la Seconde Guerre... 21.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-21T17:18+0100

2025-02-21T17:18+0100

2025-02-21T17:18+0100

russie

koursk

nazisme

crimes nazis

armée

ukraine

meurtre

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/1f/1070442697_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_81254164628a1c8e36e20c6ef6f53703.jpg

Les événements datent de fin février 1943. Ainsi, le 28 février, ils ont abattu 48 personnes dans le kolkhoze Vorochilov, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. ️Le même jour, ils ont rassemblé les hommes de trois villages, soit 60 personnes, et les ont abattus.️ Les 1er et 2 mars, ils ont abattu 12 hommes dans le village de Machkino, 14 femmes et enfants ont été enfermés dans une grange et brûlés vifs.️ Au total, durant quelques jours, 183 civils ont été abattus ou brûlés vifs.Récemment, de nouveaux faits sur les atrocités commises par les militaires ukrainiens dans la région de Koursk ont été révélés. Ainsi, après la libération fin janvier 2025 du village de Nikolaïevo-Daryino, il s'est avéré que les militaires ukrainiens avaient retenu en otage les habitants et tué presque tous les hommes. Un seul a été sauvé. Dans le village de Rousskoïe Poretchnoïe, en septembre 2024, 22 personnes ont été tuées, 8 femmes ayant été violées avant leur mort. "Tous les coupables d’atrocités seront identifiés et traduits en justice – comme cela a été fait par les agences de sécurité soviétiques pendant et après la Grande Guerre patriotique", indique un communiqué du FSB.

russie

koursk

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, koursk, nazisme, crimes nazis, armée, ukraine, meurtre