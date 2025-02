https://fr.sputniknews.africa/20250221/promotion-de-lindustrialisation-au-burkina-faso-ibrahim-traore-inaugure-une-minoterie-a-gampela-1070756552.html

Promotion de l'industrialisation au Burkina Faso: Ibrahim Traoré inaugure une minoterie à Gampéla

Promotion de l'industrialisation au Burkina Faso: Ibrahim Traoré inaugure une minoterie à Gampéla

Sputnik Afrique

D'une capacité de production de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour, l'installation va générer près de 300 emplois directs et plus de 10.000... 21.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-21T10:55+0100

2025-02-21T10:55+0100

2025-02-21T10:55+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

ibrahim traoré

industrialisation

farine

blé

inauguration

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/18/1069863513_0:0:1221:688_1920x0_80_0_0_9d41456f9f682d6dda9dfad40d26bf3d.jpg

"Nous venons encourager le promoteur, certes, mais à travers lui inviter les Burkinabè qui sont en mesure de transformer nos matières premières et d’industrialiser le pays à se lancer dans la dynamique", a déclaré le dirigeant, présent le 20 février à l’inauguration.Baptisée Moulin Double Star (M2S), la minoterie est située à Gampéla, dans la région du Centre. Le propriétaire est le groupe Zidnaba. La construction a coûté 15 milliards de francs CFA, soit 24 millions de dollars.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, ibrahim traoré, industrialisation, farine, blé, inauguration