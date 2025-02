https://fr.sputniknews.africa/20250221/pourquoi-europeens-et-ukrainiens-nont-ils-eu-ne-serait-ce-quun-strapontin-aux-pourparlers-de-ryad-1070762125.html

Pourquoi Européens et Ukrainiens n’ont-ils eu ne serait-ce qu’un strapontin aux pourparlers de Ryad?

Pourquoi Européens et Ukrainiens n’ont-ils eu ne serait-ce qu’un strapontin aux pourparlers de Ryad?

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, explique pourquoi ni Ukrainiens ni Européens n’étaient présents aux premiers... 21.02.2025, Sputnik Afrique

Pourquoi Européens et Ukrainiens n’ont-ils eu ne serait-ce qu’un strapontin aux pourparlers de Ryad? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, explique pourquoi ni Ukrainiens ni Européens n’étaient présents aux premiers pourparlers russo-américains, dont l’un des points discutés était le conflit en Ukraine. Trump a "bien compris que les BRICS, dont la Russie, n'étaient pas [d]es ennemis".

"Il est tout à fait hallucinant que les dirigeants ukrainiens et européens soient autant surpris par la décision prise par Donald Trump et Vladimir Poutine de les écarter des pourparlers russo-américains qui se sont déroulé ce 18 février 2025 après trois ans d’absence de contact ", affirme à Sputnik Afrique Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. "Outre la position de Poutine, qui était aisément prévisible, les Européens et les Ukrainiens ont fait preuve d’une incompétence voire d’un autisme politique et stratégique à l’égard de la nouvelle administration américaine. Durant plus d’une année que Donald Trump -ainsi que les membres de son équipe- n’arrête pas d’envoyer des signaux forts quant à sa position à l’égard du conflit ukrainien, affirmant à qui veut entendre que si c’était lui qui était Président des États-Unis en 2022, cette guerre n’aurait jamais eu lieu", rappelle-t-il.Pour étayer son propos, Bertrand Scholler explique que "Trump et ses conseillers ont fait une analyse géoéconomique et géostratégique juste de la nouvelle dynamique de reconfiguration des relations internationales. Le chef de la Maison-Blanche et ses conseillers ont très bien compris que les BRICS n'étaient pas les ennemis du peuple américain, étant donné que ce Forum ne cherche en aucune manière une confrontation avec les États-Unis, bien au contraire. Les grandes puissances formant les BRICS militent pour une gouvernance mondiale multipolaire et multilatérale respectueuse des intérêts vitaux de tous les pays, y compris ceux du Sud global, dans laquelle l’Amérique a toute sa place".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

