Le FSB déjoue des attentats terroristes dans des zones de déploiement militaire en Russie

Ces attentats ont été planifiés "sur ordre des services spéciaux ukrainiens", selon un communiqué du FSB. Huit personnes ont été condamnées dans plusieurs...

"Ils ont incendié des infrastructures de transport, des organisations de bénévoles, et avaient également prévu de commettre des actes terroristes dans des endroits où des unités militaires étaient déployées pour une rémunération minimale", indique le communiqué"Pour impliquer les gens dans des activités de sabotage et de terrorisme, les services spéciaux ukrainiens ont utilisé les messageries WhatsApp et Telegram, ainsi que diverses plateformes Internet où des annonces pour de l'argent rapide étaient publiées".

