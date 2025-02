https://fr.sputniknews.africa/20250218/lalgerie-a-evince-la-france-du-marche-cerealier-et-sest-tournee-vers-la-russie-1070703257.html

L'Algérie a évincé la France du marché céréalier et s'est tournée vers la Russie

Alors que la Russie couvre actuellement 90% des besoins céréaliers du pays maghrébin, la situation a été toute autre il y a quelques années, racontent des... 18.02.2025, Sputnik Afrique

Les céréales étaient principalement achetées à Paris, avant la chute drastique des volumes entre 2023 et 2024. En cause, le soutien affiché par l'Élysée à la "souveraineté marocaine" sur le Sahara occidental, avancent-ils. En 2025, les achats algériens de blé auprès de la France devraient être réduits à … zéro, selon la même source. La baisse notable des commandes est également observée dans d'autres filières agroalimentaires comme les bovins, les produits laitiers, le sucre, la biscuiterie et les conserves, conclut la radio.

