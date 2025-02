https://fr.sputniknews.africa/20250217/lor-et-lia--double-levier-pour-le-developpement-du-continent-africain--1070694316.html

L'or et l'IA : double levier pour le développement du continent africain

Dans ce numéro d’Avenir Souverain, nous examinons deux sujets majeurs pour l’émergence de l'Afrique en compagnie de deux experts du Cameroun et du Mali. D'une... 17.02.2025, Sputnik Afrique

L'or et l'IA : double levier pour le développement du continent africain Sputnik Afrique Dans ce numéro d’Avenir Souverain, nous examinons deux sujets majeurs pour l’émergence de l'Afrique en compagnie de deux experts du Cameroun et du Mali. D'une part, la signature d'un protocole d'accord entre le Mali et la Russie pour la construction d'une raffinerie d'or. D'autre part, l'impact de DeepSeek, l'IA chinoise sur le continent africain.

“Cette raffinerie permettra de raffiner l'or localement, au lieu de le faire en Afrique du Sud, une pratique qui coûtait cher au pays”. Affirme au micro de d’Avenir Souverain, Youssoufa Maiga, géologue et entrepreneur malien. Selon le géologue, l'absence de contrôle sur les exportations de l'or brut et les autres métaux précieux qui l'accompagnent a conduit à des pertes significatives pour le Mali.DeepSeek-r1, la nouvelle Intelligence Artificielle chinoise qui bouleverse le monde, en particulier aux États-Unis qui s’estimaient les plus avancés dans ce secteur. Sur les ondes de Sputnik Afrique, Yamb Ntimba, économiste, auteur et philosophe camerounais, explique cette distance flagrante en ces grandes puissances. Selon l’économiste et philosophe camerounais, la Chine produit chaque année entre 1,2 et 3 millions d'ingénieurs, tandis que la Russie en forme plus de 454 000. En comparaison, les États-Unis forment environ 250.000 ingénieurs, dont 10 à 20 % sont probablement d'origine chinoise, ce qui démontre que les États-Unis sont en perte de vitesse. Cette différence démontre l'avancement de la Russie et de la Chine en matière de recherche et d'innovation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

