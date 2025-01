https://fr.sputniknews.africa/20250116/la-rca-prete-a-renforcer-la-cooperation-avec-la-russie-dans-le-domaine-de-lexploration-geologique-1070206714.html

La RCA prête à renforcer la coopération avec la Russie dans le domaine de l'exploration géologique

La RCA prête à renforcer la coopération avec la Russie dans le domaine de l'exploration géologique

Sputnik Afrique

Le pays est en effet riche en divers minéraux solides, dont en gisements d'or, a encore déclaré le ministre centrafricain des Mines, Rufin Benam Beltoungou, en... 16.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-16T14:21+0100

2025-01-16T14:21+0100

2025-01-16T16:21+0100

russie

ressources naturelles

république centrafricaine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/05/1063332835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02229ea2f674c8f32852fea147d50766.jpg

Il a eu une rencontre avec le vice-ministre russe des Ressources naturelles et de l'Environnement, Sergueï Anoprienko.À l'issue de la réunion, la Russie et la RCA ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la géologie et de l'exploitation du sous-sol.Les principaux domaines de coopération comprennent:La Russie dispose d'une vaste expérience dans le domaine de l'étude géologique, de la prévision et de la prospection, a souligné Sergueï Anoprienko. Les représentants de la République centrafricaine ont hautement apprécié le niveau de coopération atteint avec la Russie dans le domaine géologique et ont exprimé leur intérêt pour son développement ultérieur.

russie

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ressources naturelles, république centrafricaine