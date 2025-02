https://fr.sputniknews.africa/20250216/tous-les-medias-qui-entrent-sont-les-bienvenus-le-president-botswanais-salue-larrivee-de-sputnik-1070684231.html

"Tous les médias qui entrent sont les bienvenus": le Président botswanais salue l'arrivée de Sputnik

"Au Botswana, nous croyons en la liberté d'expression", assure à Sputnik Afrique Duma Boko. 16.02.2025, Sputnik Afrique

Le chef d'État prône un accès à l'information non filtrée et considère que l'État doit éviter des "approches et des attitudes paternalistes". Selon lui, les informations exactes et vérifiables permettent aux gens de prendre des "décisions appropriées". Sputnik a lancé début février la diffusion d'émissions en anglais au Botswana, sur les fréquences de GABZ FM. Elles passent déjà quotidiennement au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun et en Guinée.

