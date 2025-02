Les négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ont lieu entre le FLNKS et le gouvernement français, et non la personne d'Emmanuel Macron, a déclaré à... 14.02.2025, Sputnik Afrique

Nouvelle-Calédonie: "Macron est un enfant formaté par les puissances financières"

© AP Photo / Thomas Padilla Des manifestants avec des drapeaux du Front de libération nationale kanak et socialiste © AP Photo / Thomas Padilla

Les négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ont lieu entre le FLNKS et le gouvernement français, et non la personne d'Emmanuel Macron, a déclaré à Sputnik Afrique Mickaël Forrest, membre du Front de libération nationale kanak et socialiste.