Développement et justice: les priorités de l'Angola pour sa présidence de l'Union Africaine

Sous la présidence angolaise, l'Union africaine privilégiera les questions de développement des infrastructures, mais n'oubliera pas l'histoire du continent... 14.02.2025, Sputnik Afrique

L'Angola souhaite, durant sa présidence de l'Union africaine, mettre l'accent sur le financement des infrastructures sur le continent africain, a déclaré à Sputnik Afrique Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, à la veille du #38e sommet de l'UA. Mais Luanda n'oublie pas non plus l'histoire du continent, alors que l'évènement aura notamment pour thème "La justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations".

