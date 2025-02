https://fr.sputniknews.africa/20250214/blanchiment-de-capitaux-la-cote-divoire-se-dote-dun-groupe-de-surveillance-financiere-1070643440.html

Blanchiment de capitaux: la Côte d'Ivoire se dote d’un groupe de surveillance financière

La Cote d'Ivoire vient de se doter d’un nouvel organe baptisé "Groupe de Surveillance Financière", créé dans le cadre de l’engagement du pays en matière de... 14.02.2025, Sputnik Afrique

Cet organe placé sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget sera chargé notamment, d’organiser et de gérer le contrôle des assujettis et de veiller à faire appliquer les sanctions relevant de la compétence de la Direction Générale des Douanes, indique une note du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG).La création du groupe intervient après l'adoption d'un décret modifiant le décret du 23 décembre 2023 portant organisation du ministère des Finances et du Budget, à en croire le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly qui s’exprimait à l’issue du Conseil des ministres."Ce décret modifie l'organisation et le fonctionnement du ministère des Finances et du Budget pour assurer le déploiement des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tel que prévu par l'ordonnance du 30 mars 2022 déterminant le régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive", a expliqué M. Coulibaly.

