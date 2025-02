https://fr.sputniknews.africa/20250213/trump-veut-assainir-les-relations-avec-moscou-affirme-un-ex-officier-du-pentagone-1070635065.html

Trump veut assainir les relations avec Moscou, affirme un ex-officier du Pentagone

Trump veut assainir les relations avec Moscou, affirme un ex-officier du Pentagone

Donald Trump a pour priorité de restaurer les relations avec la Russie et mettre fin au conflit en Ukraine, comme le montre son implication sur le dossier, a... 13.02.2025, Sputnik Afrique

L'appel téléphonique entre les Présidents Vladimir Poutine et Donald Trump marque le début officiel des négociations concernant l'Ukraine, a déclaré à Sputnik David Pyne, ancien officier du ministère américain de la Défense.Selon lui, la décision de nommer le secrétaire d’État Marco Rubio pour diriger les pourparlers, plutôt que l'envoyé spécial pour la Russie et l’Ukraine, Keith Kellogg, prouve l'importance que Washington accorde au processus.Trump a également invité Poutine à se rendre aux États-Unis et accepté de se rendre à Moscou, rappelle l'expert.En disant à Volodymyr Zelensky qu’il entamera des négociations bilatérales avec la Russie -sans l’Ukraine- Trump démontre par ailleurs qu’il reconnaît Zelensky comme le principal obstacle à la paix, selon David Pyne.

