Trump engage la "refonte de la position US à l'égard de la Russie", selon un géopolitologue

Trump engage la "refonte de la position US à l'égard de la Russie", selon un géopolitologue

Sputnik Afrique

Trump veut rééquilibrer la politique des États-Unis vis-à-vis de Moscou, a expliqué à Sputnik Ammar Kanah, du Centre d'études stratégiques et de prévision... 13.02.2025

L'appel entre Trump et Poutine est un "pas vers un changement qualitatif dans les relations russo-américaines", lesquelles étaient tombées au plus bas ces dernières années, a affirmé à Sputnik Ammar Kanah, géopolitologue du Centre d'études stratégiques et de prévision politique de Sébastopol.Selon l'expert, le choix de l'Arabie saoudite comme terrain d'une potentielle d'une rencontre peut s'entendre, car:

