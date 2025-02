https://fr.sputniknews.africa/20250213/echange-trump-poutine-les-medias-mondiaux-semparent-du-sujet---1070634371.html

Échange Trump-Poutine: les médias mondiaux s'emparent du sujet

Le premier contact entre Vladimir Poutine et Donald Trump, après le retour de ce dernier à la Maison-Blanche, a fait la une de plusieurs médias mondiaux. 13.02.2025, Sputnik Afrique

The Washington Post: Cette conversation de 90 minutes marque le début d'un nouveau chapitre.Defense News: Trump a bouleversé trois années de politique américaine envers l'Ukraine.Kommersant: La Russie et les États-Unis "travailleront ensemble" sur l'Ukraine.Associated Press: L'entrée de Trump dans des négociations avec Poutine pourrait être un signal potentiellement important, montrant que Washington et Moscou sont prêts à chercher des moyens de négocier un accord pour mettre fin aux combats en Ukraine sans la participation de Kiev. The Economist: L'appel téléphonique a provoqué la peur et le tremblement à Kiev et dans d'autres capitales européennes. L'avenir du soutien à l'Ukraine est incertain. Mali web: Cette chronologie - Vladimir Poutine d’abord, Volodymyr Zelensky ensuite - souligne la rupture, dans le ton et sur le fond, avec la politique de soutien à l’Ukraine de l’ancien Président Joe Biden.Frankfurter Allgemeine Zeitung: Il s'agit d'une rupture majeure avec la politique antérieure de l'Occident envers l'Ukraine. Dans ces circonstances, il n'y aura plus de "victoire" pour l'Ukraine.Le Parisien: Cette accélération spectaculaire prend de court les autorités ukrainiennes, sous une pression maximale.La Repubblica: Il s’agit d’un agenda mondial qui démontre la volonté de remodeler ensemble la planète.ABC: Il est difficile de dire exactement à quoi ressemblera l'accord de paix, mais nous savons déjà avec certitude que certaines demandes de l'Ukraine ont été écartées avant même le début des négociations. C'est un coup dur pour Kiev. The Sydney Morning Herald: Ce tournant confirme une réalité à laquelle Zelensky doit faire face: il devra conclure un accord.Asia Times: Trump a une perspective géopolitique importante. Elle se résume ainsi: la sécurité européenne est importante, mais la Russie ne la menace pas vraiment.

