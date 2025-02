https://fr.sputniknews.africa/20250212/meme-rambo-en-saliverait-rostec-presentera-bientot-sa-mitrailleuse-legere-1070620362.html

Même Rambo en saliverait: Rostec présentera bientôt sa mitrailleuse légère

12.02.2025

La société russe Rostec dévoilera la mitrailleuse légère RPL-7 au salon IDEX-2025 qui se tiendra du 17 au 21 février à Abou Dhabi, a déclaré à Sputnik Bekkhan Ozdoïev, directeur du pôle armes, munitions et produits chimiques spéciaux du groupe.L'arme dispose d'une alimentation par courroie et accueille des cartouches de 7,62x39 mm.Le consortium Kalachnikov présentera aussi pour la première fois les dernières versions de ses fusils d'assaut AK-12 et AK-15.

