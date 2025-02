https://fr.sputniknews.africa/20250212/la-russie-rapatriera-lun-de-ses-citoyens-detenus-aux-etats-unis-en-echange-de-marc-fogel-1070610793.html

La Russie rapatriera l'un de ses citoyens détenus aux États-Unis en échange de Marc Fogel

La Russie rapatriera l'un de ses citoyens détenus aux États-Unis en échange de Marc Fogel

Le nom de cet individu sera annoncé lorsqu'il rentrera en Russie, a précisé Dmitri Peskov.

"Bien sûr, de tels accords ne peuvent pas constituer un tournant, mais en même temps, petit à petit, ils représentent un certain pas vers la construction d’une confiance mutuelle (entre Moscou et Washington), qui est aujourd’hui à son point le plus bas", a dit M.Peskov. L'Américain Marc Fogel, qui était détenu en Russie depuis 2021, a été libéré le 11 février. De retour aux États-Unis, il a été reçu par Donald Trump. L'homme de 63 ans avait été condamné en juin 2022 par un tribunal de Moscou à 14 ans de prison pour trafic de cannabis.

