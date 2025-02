https://fr.sputniknews.africa/20250211/si-je-deviens-un-joueur-de-hockey-celebre-je-mimpliquerais-pour-developper-ce-sport-en-afrique-1070596233.html

"Si je deviens un joueur de hockey célèbre, je m'impliquerais pour développer ce sport en Afrique"

Depuis 2024, Joë Christophe Mouissou joue pour le Neftekhimik. Le sportif, âgé de 18 ans, a des origines congolaises: son père vient de la République du Congo et est arrivé en Russie à l'âge de 20 ans pour faire des études de médecine; sa mère est russe. Joë Christophe est né à Saint-Pétersbourg. Il est arrivé au hockey sur glace par hasard: à l'âge de 4 ans, ses parents l'ont amené s'inscrire dans la section football. Cependant, venus au stade, ils se sont trompés d'arène. À l'âge de 12 ans, il a déjà compris qu'il voulait "s'impliquer dans le sport de haut niveau et lier sa vie au hockey". "Il faut juste essayer de faire ce que l'on aime, et non ce que les autres disent ou pensent", conseille le joueur à ceux qui s'inspirent de son histoire. Alors que le football est le sport préféré des Africains, le hockey pourrait gagner une place dans leur cœur. Pour cela, "il faut trouver des gens qui veulent jouer au hockey, construire des arénas, leur fournir des uniformes pour les former, embaucher un entraîneur et ouvrir des écoles comme ici (en Russie). Et former non seulement les adultes, mais aussi dès le plus jeune âge", explique Joë Christophe Mouissou.

