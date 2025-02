https://fr.sputniknews.africa/20250211/reglements-internationaux-invulnerables-une-des-priorites-pour-moscou-selon-lavrov-1070591040.html

Règlements internationaux "invulnérables": une des priorités pour Moscou, selon Lavrov

Règlements internationaux "invulnérables": une des priorités pour Moscou, selon Lavrov

Sputnik Afrique

La Russie poursuivra ses efforts pour créer des mécanismes de règlements internationaux à l'abri de pressions extérieures. C'est ce qu'a déclaré le ministre... 11.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-11T10:08+0100

2025-02-11T10:08+0100

2025-02-11T10:08+0100

sergueï lavrov

système de paiement

sanctions

transaction

monde multipolaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0b/1070590818_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_66339b63bfcf3c3fa3cad7a5e1a0ddf1.jpg

La mise en place des mécanismes de réglements internationaux invulnérables à l'ingérence extérieure est une des priorités de la Russie, affirme le ministre Lavrov.Les efforts en ce sens concernent également "les domaines du transport et de la logistique, de l'investissement et de l'assurance, des services bancaires et de la coopération industrielle, en un mot, tout ce qui assure un déroulement normal des échanges entre États".Moscou continuera d'accorder une attention particulière aux relations avec les pays qui, comme la Russie, ont été illégalement et unilatéralement ciblés par les sanctions occidentales.Aux côtés de ses partenaires et alliés, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, "la Russie œuvre à éradiquer les pratiques du néocolonialisme moderne et à instaurer un monde multipolaire conforme à la Charte des Nations Unies, fondé sur le principe de l'égalité souveraine des États", a conclu le ministre.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, système de paiement, sanctions, transaction, monde multipolaire