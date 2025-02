Dans la nuit, les forces russes ont mené une frappe groupée contre des aérodromes militaires, des sites de stockages et de réparation de drones ainsi que des infrastructures énergétiques liés à l'industrie de défense ukrainienne.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique et attaqué six brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 215 soldats, deux chars et deux blindés de transport de troupes M113 américains. Quatre dépôts de munitions ont été détruits.