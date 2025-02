https://fr.sputniknews.africa/20250211/-pecheurs-mauritaniens-en-detresse-face-a-lexpansion-des-flottes-europeennes-1070596680.html

Pêcheurs mauritaniens en détresse face à l’expansion des flottes européennes

Derrière les discours de "partenariat" et de "pêche durable", des entreprises européennes exploitent massivement les eaux mauritaniennes, menaçant non... 11.02.2025, Sputnik Afrique

Au micro de Sputnik Afrique, Harouna Ismail Lebaye, président de la Fédération libre de pêche artisanale, explique pourquoi ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne que la Mauritanie développe ses capacités de pêche. Selon lui, la Mauritanie devrait être en mesure d'avoir de grands bateaux, de promouvoir la pêche artisanale et côtière, et de pouvoir exploiter ses ressources elle-même. M. Lebaye déplore également qu'il y ait parfois des accidents entre les bateaux de l'Union européenne et les pirogues de pêche artisanale, accidents qui entraînent malheureusement des décès.De son côté, Moussa Houssein Thiam, vice-président de la Fédération nationale de la pêche artisanale, a exprimé également des préoccupations majeures concernant l'impact des flottes de bateaux étrangers sur la pêche en Mauritanie. Selon lui, les pêcheurs artisans peinent à subvenir à leurs besoins. Ils rencontrent de nombreuses difficultés, et si la situation ne s'améliore pas, ils risquent de vivre ce calvaire pendant longtemps.M. Thiam souligne que ces flottes extrairaient une quantité considérable de poissons et de produits de la mer, exportant ainsi d'importantes ressources hors du pays. En échange, les retombées pour la Mauritanie sont dérisoires, ce qui constitue une perte financière significative pour la nation. Le vice-président insiste sur le fait que cette exploitation excessive contribue à la dégradation des ressources maritimes, entraînant la raréfaction de certaines espèces et exacerbant les problèmes de pollution marine.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

