Ce pays africain lance sa plus grande base navale et reçoit son plus grand navire

Ce pays africain lance sa plus grande base navale et reçoit son plus grand navire

Le Ghana a inauguré début janvier sa plus grande base opérationnelle avancée et s'est dotée d'un navire, le plus grand de la Marine nationale, pour une... 29.01.2025, Sputnik Afrique

Début janvier, le Ghana a inauguré une base opérationnelle avancée à Ezinlibo pour lutter contre la pêche illégale, la piraterie et d'autres menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée, a annoncé le 28 janvier le magazine ADF. Cette base est désormais la plus grande station navale du pays et devrait fournir un soutien logistique ainsi qu’un hébergement pour le personnel. Le site s'ajoute à un réseau de bases opérationnelles avancées à travers le pays, y compris celles de Bui, Kenyase et Sankore. De nouvelles bases sont prévues à Ada, Elmina, Keta et Winneba, précise le média.Le pays a également mis en service le navire de la marine ghanéenne (GNS) de 65 mètres de long Achimota, fabriqué au Japon, à la base navale de Sekondi, selon la Marine du Ghana.Cette acquisition "reflète notre engagement indéfectible à faire du Ghana une puissance maritime dans la région", a souligné début janvier Nana Akufo-Addo, Président ghanéen de l'époque, sur les réseaux sociaux.

