"L'Occident a compris que le fouet ne marche plus avec les Africains"

"L'Occident a compris que le fouet ne marche plus avec les Africains"

La RDC est devenue en 2024 le premier pays francophone et le deuxième pays au monde qui a touché le plus de financements de l'agence américaine USAID, juste... 10.02.2025, Sputnik Afrique

"L'Occident a compris que le fouet ne marche plus avec les Africains" Sputnik Afrique La RDC est devenue en 2024 le premier pays francophone et le deuxième pays au monde qui a touché le plus de financements de l'agence américaine USAID, juste avant l'escalade de la violence dans l'est du pays. Pour Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, coordinateur en RDC d'Urgences Panafricanistes, a commenté ces chiffres.

"L'Occident a compris une chose. Depuis un certain temps, ils ont compris que le fouet ne marche plus avec les Africains, ne marche plus avec les colonisés. Donc, après l'esclavage et la colonisation, ils ont décidé donc de se présenter en humanistes, d'utiliser des valeurs humanistes pour pouvoir mieux coloniser et mieux dominer les Africains", Fortifi Lushima, coordinateur en RDC d'Urgences Panafricanistes au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Jean Jacob Bicep, chef de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, sur la création du Front international de décolonisation.- Bana Ibrahim, membre du Front patriotique, sur l'interdiction du Comité international de la Croix-Rouge au Niger.

