"Ils me laissent sans ressources": Natacha Rey sur les persécutions de la part de l'Élysée

Une journaliste qui a enquêté sur le passé du couple Macron a raconté à Sputnik les persécutions qu'elle subissait de la part de l'Élysée. 10.02.2025, Sputnik Afrique

Atteinte d'un cancer, Natacha Rey ne peut plus exercer sa profession et est obligée de vivre d'une pension d'invalidité, confie-t-elle à Sputnik Afrique.Or, subitement, le financement a été interrompu sans aucune explication, assure la journaliste: Et ce n'est pas la première fois qu'on la laisse sans moyens de vivre sous prétexte d'"une erreur technique", alors qu'elle-même n'y voit qu'une seule chose: "une punition" et "un acharnement" de la part de la Macronie.

