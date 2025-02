https://fr.sputniknews.africa/20250210/ces-conditions-pour-la-conclusion-du-traite-de-paix-avec-lukraine-designees-par-moscou-1070577359.html

Ces conditions pour la conclusion du traité de paix avec l'Ukraine désignées par Moscou

Ces conditions pour la conclusion du traité de paix avec l'Ukraine désignées par Moscou

Sputnik Afrique

Pour la Russie, il importe que les accords de paix potentiels avec Kiev soient signés par les dirigeants légitimes de l'Ukraine, a indiqué à Sputnik Vassili Nebenzia.

Il a rappelé que le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky est arrivé à sa fin en mai 2023. Aucune élection n'a eu lieu depuis. En plus de cela, il reste la question du décret interdisant les négociations avec Moscou, signé en octobre 2022 par Zelensky. Cela pourrait "compliquer le processus de négociation et l'enregistrement de ses résultats". La Russie a toujours souligné sa volonté de dialoguer "avec toutes les personnes intéressées par la recherche d’une paix durable à long terme dans des conditions mutuellement acceptables", a souligné M.Nebenzia. Toutefois, la question se pose: qui signera les accords de paix potentiels et comment ils seront formalisés juridiquement, a-t-il ajouté.

