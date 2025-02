https://fr.sputniknews.africa/20250209/plus-personne-ne-les-ecoute-elon-musk-appelle-a-fermer-voice-of-america-et-radio-free-europe-1070576436.html

"Plus personne ne les écoute": Elon Musk appelle à fermer Voice of America et Radio Free Europe

"Ce ne sont que des fous de la gauche radicale qui se parlent à eux-mêmes tout en brûlant 1 milliard de dollars par an d'argent des contribuables américains"... 09.02.2025, Sputnik Afrique

états-unis

voice of america (voa)

elon musk

radio free europe

donald trump

richard grenell

"Oui, il faut les faire fermer", a-t-il réagi à la publication de l'entrepreneur Mario Nawfal qui avait pour sa part cité Richard Grenell, envoyé de Donald Trump pour les missions spéciales.M.Grenell a qualifié les deux stations de "relique du passé" en ajoutant que "nous n'avons pas besoin de médias payés par le gouvernement".

états-unis

états-unis, voice of america (voa), elon musk, radio free europe, donald trump, richard grenell