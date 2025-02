https://fr.sputniknews.africa/20250209/paris-soutient-officiellement-le-nazisme-qui-prospere-en-ukraine-denonce-la-diplomatie-russe-1070566093.html

Paris soutient officiellement le nazisme qui prospère en Ukraine, dénonce la diplomatie russe

Le massacre de 22 civils par une unité ukrainienne à Rousskoïé Poretchnoïé dans la région de Koursk a mis en évidence la fusion du nazisme avec les techniques... 09.02.2025, Sputnik Afrique

Selon elle, ce "conglomérat infernal" est soutenu et encouragé par la France qui fournit de l'argent et des armes et s'abstient de toute condamnation. Par contre, Paris est surpris lorsque Moscou réagit aux assassinats des journalistes russes, visés avec des armes occidentales, indique la diplomate. 22 civils ont été tués dans la localité de Rousskoïé Poretchnoïé par un groupe de cinq soldats ukrainiens. L'un d'eux a été fait prisonnier et a avoué que son unité avait exécuté 11 hommes et 11 femmes sur ordre du commandant, puis avait caché leurs corps dans des caves.

